Генерал Соболев исключил всеобщую мобилизацию в России

«Уже почти год идет специальная военная операция. Конечно, украинские войска нужно отодвигать. Причем обстреливают не только наши новые территории, но и те, которые всегда входили в состав России. Будем отодвигать в зависимости от того, какое будет поставлено вооружение. Всеобщая мобилизация нам не понадобится. Более того, в ближайшее время и частичной мобилизации не будет. Необходимо те части, которые были сформированы в рамках частичной мобилизации, поставить по-настоящему в строй», - сказал Соболев.

Также депутат рассказал, что если Россия будет брать новые территории, то будут ли они считаться российскими, будет зависеть от народа, который живет в этих областях.

«Будет зависеть от народа, который живет на этих территориях. Если будет проведен референдум и они изъявят желание войти в состав России, то, конечно, они войдут. Люди не хотят находиться под дымом фашизма», - резюмировал Соболев.

Ранее, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин поставил задачу ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий страны и восстановить там разрушенные дома и инфраструктуру.

