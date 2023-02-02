Генерал Соболев исключил всеобщую мобилизацию в России

Российские войска будут отодвигать войска Украины на безопасное расстояние имеющимися силами, еще не все мобилизованные в строю, отметил в эфире НСН депутат Виктор Соболев. 

России не понадобится частичная или всеобщая мобилизация для того, чтобы отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для российской территории, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий. Виктор Соболев считает, что для выполнения такой задачи в России больше не будут объявлять мобилизацию.

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«Уже почти год идет специальная военная операция. Конечно, украинские войска нужно отодвигать. Причем обстреливают не только наши новые территории, но и те, которые всегда входили в состав России. Будем отодвигать в зависимости от того, какое будет поставлено вооружение. Всеобщая мобилизация нам не понадобится. Более того, в ближайшее время и частичной мобилизации не будет. Необходимо те части, которые были сформированы в рамках частичной мобилизации, поставить по-настоящему в строй», - сказал Соболев.

Также депутат рассказал, что если Россия будет брать новые территории, то будут ли они считаться российскими, будет зависеть от народа, который живет в этих областях.

«Будет зависеть от народа, который живет на этих территориях. Если будет проведен референдум и они изъявят желание войти в состав России, то, конечно, они войдут. Люди не хотят находиться под дымом фашизма», - резюмировал Соболев.

Ранее, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин поставил задачу ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий страны и восстановить там разрушенные дома и инфраструктуру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияМобилизация
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