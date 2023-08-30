Взрывы и БПЛА: Москва и Киев обменялись «мощными» ударами перед решающим сентябрем

В ночь на 30 августа украинские беспилотники массово атаковали российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым.

В 00:32 губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что «Минобороны отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту». По его данным, жертв нет, масштаб разрушений уточняется. По информации ТАСС, несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 повреждены, так как в результате атаки начался пожар. Официально эти данные не подтверждаются, хотя в оперативной сводке МЧС указано, что пожарные тушили самолеты.

Ведерников позже заявил, что в аэропорту отменят все рейсы на 30 августа для оценки повреждений.

«Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», - написал он.

На данный момент пожар локализован, угрозы распространения нет. Об этом сообщил сотрудник экстренных служб в видеообращении в Telegram-канале губернатора.