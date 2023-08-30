Взрывы и БПЛА: Москва и Киев обменялись «мощными» ударами перед решающим сентябрем
Украинские беспилотники ночью были сбиты над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областями, атаки отражены в Крыму. В Киеве сообщили о взрывах, по всей Украине объявлена воздушная тревога.
В ночь на 30 августа украинские беспилотники массово атаковали российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым.
В 00:32 губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что «Минобороны отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту». По его данным, жертв нет, масштаб разрушений уточняется. По информации ТАСС, несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 повреждены, так как в результате атаки начался пожар. Официально эти данные не подтверждаются, хотя в оперативной сводке МЧС указано, что пожарные тушили самолеты.
Ведерников позже заявил, что в аэропорту отменят все рейсы на 30 августа для оценки повреждений.
«Если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», - написал он.
На данный момент пожар локализован, угрозы распространения нет. Об этом сообщил сотрудник экстренных служб в видеообращении в Telegram-канале губернатора.
В Минобороны РФ ночью сообщили, что киевские беспилотники самолетного типа перехвачены средствами ПВО над Брянской и Орловской областями.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА — над территорией Орловской области», - сообщили в ведомстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку трех БПЛА. По его данным, никто не пострадал. Позже он уточнил, что загорелось административное здание – повреждены крыша и остекление.
Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что информации о повреждениях и пострадавших нет.
В 2 часа ночи средства ПВО сбили украинский беспилотник и над Калужской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Еще чуть позже средства ПВО дважды сбили БПЛА над Рязанской областью.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что в Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар горюче-смазочных материалов. Пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что один беспилотник направлялся к Москве. По его словам, он был уничтожен силами ПВО в Рузском районе Московской области – пострадавших и разрушений нет. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево временно не принимали и не отправляли самолеты, 11 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Сейчас всё работает в штатном режиме.
Отражать атаки пришлось и Крыму. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отразили атаку беспилотных аппаратов около центральной бухты Севастополя.
По данным Минобороны, ВСУ пытались высадить десант. Сообщается, что «самолетом морской авиации Черноморского Флота в были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек».
Неспокойная ночь выдалась и на Украине. Ночью на официальном ресурсе для оповещения граждан сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Раньше всех сирены прозвучали в Сумской области, Полтавской и Черниговской областях. Далее сигналы об опасности достигли и другие области, примерно к 02:40 ночи тревогу объявили в Киеве.
Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что недалеко от столицы раздались взрывы. Утверждается, что сработала система ПВО. Российская сторона информацию никак не комментировала.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве. По его информации, в двух районах зафиксированы пожары, есть пострадавшие «из-за падения обломков». Украинские власти сочли эту «атаку» на столицу самой мощной с весны 2023 года. Позже местные СМИ сообщили и о взрывах в Одессе.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал «мощный сентябрь», утверждая, что «партнеры» Киева готовы предоставить новый крупный военный «пакет» помощи.
«Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели», – написал он, ожидая поставки артиллерии, бронетехники, ПВО и ракет.
А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк и вовсе заявил, что страны Запада разрешили Киеву «уничтожать все российское» в Крыму, чем вызвал бурную реакцию российских политиков, которые подобную риторику сочли фашисткой.
Он также пообещал, что количество «неустановленных беспилотников», которые атакуют российские территории, будет увеличиваться, намекая на то, что Киев официально не берет на себя ответственность за происходящее.
К «горячему сентябрю» готовится и российская сторона. Накануне глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН заявил, что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, готовясь с мощным атакам. По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – именно поэтому сентябрь в регионе будет «горячим».
«Работает не только артиллерия, но и авиация – как с нашей стороны, так и с их. Со стороны противника активно применяются бомбы JDAM, управляемые по системе GPS. Идет активное использование противником дронов-камикадзе. ВСУ только готовятся к основным действиям на запорожском направлении. Они только начали реализовывать то, на чем настаивали британцы и американцы. Они требовали концентрировать имеющиеся силы именно на южном направлении, чтобы проломить нашу оборону, выйти на Токмак, а потом уже попытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Весь сентябрь у нас будет очень горячо на Запорожском фронте, особенно на ореховском направлении», - рассказал он.
По его словам, «у Киева есть время до середины октября».
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