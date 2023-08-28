«Горячий сентябрь»: Рогов заявил, что ВСУ перебросили 30 тысяч бойцов в Запорожье
Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» заявил, что тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино. ВСУ закрепились на севере населенного пункта.
ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, на севере которого закрепился противник, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН.
В Минобороны отчитались, что российские силы отразили семь атак противника в районе Работина и Вербового. Рогов рассказал о ситуации в регионе.
«Обстановка напряженная, но контролируемая. На данный момент противник закрепился на севере, северо-востоке Работино. Наши ребята находятся в южных окраинах, большая часть поселка находится в серой зоне, идут тяжелые кровопролитные сражения. Противник бросает в бой новые резервы, переформатированные уже и потрепанные, но дееспособные бригады. Достичь цели, взять населенный пункт Работино у них не получается. Но это группировка на 30 тысяч, что достаточно много для такого узкого участка фронта. Туда же закидывают всех резервистов, всех мобилизованных», - рассказал он.
По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».
«Работает не только артиллерия, но и авиация – как с нашей стороны, так и с их. Со стороны противника активно применяются бомбы JDAM, управляемые по системе GPS. Идет активное использование противником дронов-камикадзе. ВСУ только готовятся к основным действиям на запорожском направлении. Они только начали реализовывать то, на чем настаивали британцы и американцы. Они требовали концентрировать имеющиеся силы именно на южном направлении, чтобы проломить нашу оборону, выйти на Токмак, а потом уже попытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Весь сентябрь у нас будет очень горячо на Запорожском фронте, особенно на ореховском направлении. У противника есть время до середины октября», - заключил собеседник НСН.
Ранее Рогов сообщал, что подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области. Он уточнил, что Киев перебросил в район населенного пункта 47-ю бригаду и тактическую группу «Марун», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы
- СМИ: На ВДНХ произошёл пожар
- Сбер заявил о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников
- Bild: Отношение Путина к санкциям удивило Макрона и Шольца
- В Махачкале отловили часть собак, покусавших мальчика
- Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома
- «Песчаная буря!»: Погода сорвала концерты «Мураками» и «Слота» в Казахстане
- Польша потребовала от Лукашенко выгнать «вагнеровцев» из Белоруссии
- Собянин: Новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября
- Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru