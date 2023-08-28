«Горячий сентябрь»: Рогов заявил, что ВСУ перебросили 30 тысяч бойцов в Запорожье

ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных, тяжелые кровопролитные сражения идут в районе села Работино, на севере которого закрепился противник, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН.

В Минобороны отчитались, что российские силы отразили семь атак противника в районе Работина и Вербового. Рогов рассказал о ситуации в регионе.