Мединский: Украина хочет создать демилитаризованное государство со своей армией

По его словам, стороны обсуждают «целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», в том числе сохранение и развитие нейтрального статуса, а также демилитаризацию страны.

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — цитирует Мединского РИА Новости.

Глава делегации РФ отметил, что Украина и сейчас обладает нейтральным статусом: государство вышло из состава СССР именно при условии нейтралитета. Мединский подчеркнул, что для России ключевыми остаются статус Крыма и Донбасса, а также ряд гуманитарных вопросов, в числе которых права русскоязычного населения и положение русского языка.

Кроме того, помощник президента РФ опроверг заявления украинской стороны о том, что пункт о денацификации Украины был исключен из повестки переговоров. По словам Мединского, тема денацификации, ужесточения наказания, правоприменения наказаний за героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма «по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров».

