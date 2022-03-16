Мединский: Украина хочет создать демилитаризованное государство со своей армией
Украинская сторона на переговорах предлагает создать в стране австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства с собственной армией. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, стороны обсуждают «целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», в том числе сохранение и развитие нейтрального статуса, а также демилитаризацию страны.
«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — цитирует Мединского РИА Новости.
Глава делегации РФ отметил, что Украина и сейчас обладает нейтральным статусом: государство вышло из состава СССР именно при условии нейтралитета. Мединский подчеркнул, что для России ключевыми остаются статус Крыма и Донбасса, а также ряд гуманитарных вопросов, в числе которых права русскоязычного населения и положение русского языка.
Кроме того, помощник президента РФ опроверг заявления украинской стороны о том, что пункт о денацификации Украины был исключен из повестки переговоров. По словам Мединского, тема денацификации, ужесточения наказания, правоприменения наказаний за героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма «по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров».
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