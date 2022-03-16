Песков: Москву устроит шведский или австрийский вариант нейтральной Украины

«Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями», - подчеркнул Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона предлагает развитие республики по образцу Швеции или Австрии, вариант демилитаризованного государства, но с собственными вооруженными силами.



