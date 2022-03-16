Песков: Москву устроит шведский или австрийский вариант нейтральной Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что шведская или австрийская модели построения нейтрального государства на Украине, которые предложили в ходе российско-украинских переговоров представители Киева сейчас обсуждаются и могут рассматриваться как компромиссные.
«Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путем достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями», - подчеркнул Песков.
Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона предлагает развитие республики по образцу Швеции или Австрии, вариант демилитаризованного государства, но с собственными вооруженными силами.
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