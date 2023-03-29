«Москва прикрыта»: Военный эксперт заявил о попытках Украины «прощупать» российскую ПВО
Украинские дроны падают вокруг Москвы, пытаясь выявить слабые места в обороне, но до российской столицы не долетят, заявил НСН эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.
У Украины нет тысяч беспилотников, способных атаковать Москву, к тому же российская столица надежно от них защищена, заявил НСН эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.
Так он прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в котором тот намекнул, что Киев мог бы атаковать Москву с помощью ударных дронов. Данилов утверждал, что у ВСУ есть беспилотники дальностью полёта три тысячи километров. Их он назвал «украинским роем имени Матиаса Руста», сопроводив пост фотографией 1987 года, на котором немец Руст посадил самолёт на Красной площади.
Калмыков подчеркнул, что Киеву неоткуда взять столько дронов.
«Буквально недавно министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли рассказали, что не будут поставлять дроны на Украину, потому что у России есть средства ПВО, которые их могут перехватить. Что касается Москвы, у российской столицы самая мощная эшелонированная система ПВО, начиная от дальнобойных крупнокалиберных противокосмических систем типа «Нудоль», которые сбивают объекты в космосе, заканчивая простыми «Панцирями-С», которые специально предусмотрены для уничтожения беспилотников. Москва надежно прикрыта», - подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что территорию России ВСУ атакуют сейчас, в основном, с помощью «Стрижей».
«Это еще образцы советских разработок, которые у них остались, но это техника глубоко устаревшая. Больше сорока лет ей, следовательно, начинка слабая, они легко перехватываются. С помощью «Стрижей» ВСУ прощупывают наши слабые места в системе противовоздушной обороны, так они долетели до Тулы, Рязани, что от Москвы не так далеко. Ближе им уже будет очень трудно подлететь, потому что здесь все надежно прикрыто», - считает специалист.
Вместе с тем, он признал, что массовая атака дронов для любой системы ПВО, конечно, стала бы проблемой.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил НСН, что попытка Украины атаковать Москву будет «последней красной линией», после которой «наша страна будет действовать более решительно».
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