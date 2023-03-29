«Москва прикрыта»: Военный эксперт заявил о попытках Украины «прощупать» российскую ПВО

У Украины нет тысяч беспилотников, способных атаковать Москву, к тому же российская столица надежно от них защищена, заявил НСН эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.

Так он прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в котором тот намекнул, что Киев мог бы атаковать Москву с помощью ударных дронов. Данилов утверждал, что у ВСУ есть беспилотники дальностью полёта три тысячи километров. Их он назвал «украинским роем имени Матиаса Руста», сопроводив пост фотографией 1987 года, на котором немец Руст посадил самолёт на Красной площади.

Калмыков подчеркнул, что Киеву неоткуда взять столько дронов.