Медведев пригрозил поставками российского оружия в КНДР
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможных поставках оружия Украине.
Как напомнил политик, в Сеуле отметили, что в принципе готовы поставлять вооружение Киеву. По словам Медведева, не так давно Южная Корея исключала возможность передачи летального оружия украинской стороне.
«Интересно, что скажут жители ... когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР? Что называется, Quid pro quo (лат. «то за это» - НСН)…» — написал политик в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru