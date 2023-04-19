Медведев пригрозил поставками российского оружия в КНДР

Как напомнил политик, в Сеуле отметили, что в принципе готовы поставлять вооружение Киеву. По словам Медведева, не так давно Южная Корея исключала возможность передачи летального оружия украинской стороне.

«Интересно, что скажут жители ... когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР? Что называется, Quid pro quo (лат. «то за это» - НСН)…» — написал политик в своем Telegram-канале.

