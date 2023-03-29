«Выдавить слезу!»: Генерал Липовой назвал трюком слова Зеленского об Артемовске
«Плаксивые заявления» украинского лидера призваны разжалобить Запад и получить от него самолеты с подлодками, сказал в эфире НСН Сергей Липовой.
Заявления президента Украины о военном поражении Киева в случае сдачи Артемовска являются дешевым пиаром, ради получения очередных вооружений, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России, глава президиума общественного движения «Офицеры России» Сергей Липовой.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Associated Press, что поражение в Артемовске подорвет боевой дух украинских войск, и народ станет подталкивать его к компромиссу с Россией.
«Это очередной пиар киевского клоуна, который таким образом пытается выдавить слезу у тех, кто его снабжает и поддерживает, выдавить очередные поставки вооружений, самолеты и подводные лодки, о которых они мечтают, и все остальное, что осталось в арсенале НАТО. Это дешевый трюк, чтобы разжалобить кураторов. Сейчас мы видим целый ряд плаксивых заявлений, что нам нужна авиация, что без прикрытия сверху мы не сможем организовать контрнаступление. Он каждый раз говорит, что, если вы нам что-то не дадите, мы все проиграем, а виноваты будете вы», - сказал Липовой.
По его мнению, итоговое поражение Украины не зависит от Артемовска.
«Артемовск не является стратегической опорой, таких городов на территории Украины много. Если будет наступление, найдется много так называемых точек опоры ВСУ. В любом случае наши войска возьмут Артемовск, это вопрос времени», - пояснил Герой России.
Липовой также объяснил, где ждать весеннее контрнаступление Украины.
«Ни у кого нет сомнений, что ВСУ готовит контрнаступление, но в каком направлении, сказать сложно. Они все рассматриваются, как возможные. Надо смотреть по внешним признакам, а они каждые сутки меняются. Перемалывание поступающих с Запада сил, средств и техники идет ежесуточно, и сейчас сложно сказать, сколько останется на каком направлении. При этом направление контрнаступления несложно предугадать – там, где останется больше техники и личного состава», - заключил собеседник НСН.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) ранее предположил в интервью НСН, что Украина попытается в апреле атаковать подконтрольную России часть Запорожской области. При этом он считает, что наступление ВСУ на Донбассе «фактически исключено».
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