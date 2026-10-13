Над российскими регионами сбили 604 украинских беспилотника

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 600 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В промзоне Невинномысска зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

Военные сбили 604 БПЛА, пишет RT. Дроны были ликвидированы с 20.00 мск 12 октября до 08.00 13 октября.

По данным Минобороны, БПЛА уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, дроны ВСУ сбили в Московском регионе, над Ставропольским и Краснодарским краями, а также над Азовским морем.

Ранее стало известно, что над Калужской областью уничтожили 73 украинских беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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