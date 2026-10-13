Тема президентских выборов на Украине вновь оказалась в центре международной повестки. По заявлению пресс‑секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине непосредственно в день выборов — при условии, что Киев действительно решит их провести. Песков подчеркнул: речь идет именно об одном дне.

При этом в Москве ставят под вопрос легитимность Владимира Зеленского. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, а выборы так и не состоялись, из‑за чего российская сторона сомневается в праве украинского лидера подписывать какие‑либо соглашения от имени Украины.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров говорил НСН, что сейчас провести на Украине действительно демократические выборы невозможно.

«Украина — настолько суверенное государство, что, оказывается, проведение выборов на Украине должно определяться исключительно по рекомендациям США. Когда президент комментирует вопрос проведения выборов, возникает встречный вопрос: кто такой президент, чтобы комментировать проведение выборов в условиях парламентско-президентской республики? Это не его компетенция. Получается, что американцы должны обеспечить безопасность, чтобы Украина провела выборы. То, что Зеленский не хочет проведения выборов, — очевидно и понятно. Я считаю, что проведение выборов с участием Зеленского не даст никакой легитимности. Сейчас провести на Украине демократические выборы невозможно, поэтому многие внутри страны не хотят выборов в условиях военного положения. Думаю, до весны следующего года вопросы выборов неактуальны», — сказал собеседник НСН.

Килинкаров также призвал украинского лидера уйти в отставку.