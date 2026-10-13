Путин заинтересован: Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на мирной сделке
Москва готова не наносить удары по Украине в день президентских выборов, но Зеленский настаивает на двухмесячном «перемирии», которое российская сторона называет незаслуженной передышкой для Киева.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем президент страны Владимир Зеленский.
«Владимир Путин хочет заключить сделку — теперь осталось сделать так, чтобы этого захотел Владимир Зеленский», — заявил Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо. Встреча прошла в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.
Глава Белого дома признался, что между Путиным и Зеленским существует взаимная неприязнь. Тем не менее он выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной «будет заключено».
Также Трамп переложил ответственность за прогресс на украинскую сторону. По его мнению, Зеленскому пора перейти от слов к делу.
«Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», — подчеркнул Трамп.
Тема президентских выборов на Украине вновь оказалась в центре международной повестки. По заявлению пресс‑секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине непосредственно в день выборов — при условии, что Киев действительно решит их провести. Песков подчеркнул: речь идет именно об одном дне.
При этом в Москве ставят под вопрос легитимность Владимира Зеленского. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, а выборы так и не состоялись, из‑за чего российская сторона сомневается в праве украинского лидера подписывать какие‑либо соглашения от имени Украины.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров говорил НСН, что сейчас провести на Украине действительно демократические выборы невозможно.
«Украина — настолько суверенное государство, что, оказывается, проведение выборов на Украине должно определяться исключительно по рекомендациям США. Когда президент комментирует вопрос проведения выборов, возникает встречный вопрос: кто такой президент, чтобы комментировать проведение выборов в условиях парламентско-президентской республики? Это не его компетенция. Получается, что американцы должны обеспечить безопасность, чтобы Украина провела выборы. То, что Зеленский не хочет проведения выборов, — очевидно и понятно. Я считаю, что проведение выборов с участием Зеленского не даст никакой легитимности. Сейчас провести на Украине демократические выборы невозможно, поэтому многие внутри страны не хотят выборов в условиях военного положения. Думаю, до весны следующего года вопросы выборов неактуальны», — сказал собеседник НСН.
Килинкаров также призвал украинского лидера уйти в отставку.
ПЕРЕМИРИЕ ИЛИ ПЕРЕДЫШКА
Со своей стороны, Зеленский допускает проведение выборов лишь при условии 60‑дневного прекращения огня. Такая позиция стала его ответом на призывы Дональда Трампа, который считает, что Украине пора избрать нового президента. Это, по мнению главы Белого дома, необходимо для заключения мирного соглашения.
Однако Россия не склонна соглашаться на длительное перемирие. Как пояснил Дмитрий Песков, двухмесячная пауза нужна Киеву, чтобы «собраться с силами, залечить раны и продолжить войну». Эту линию поддержал и глава МИД России Сергей Лавров, заявив, что Киев «не заслужил передышку» и Москва не намерена вновь доверять обещаниям, продолжая добиваться целей спецоперации.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков накануне сказал НСН, что Россия не пойдет на временное энергетическое перемирие с Украиной, потому что это лишь даст противнику передышку, чтобы восстановить свои силы.
«Руководство нашей страны не раз говорило о том, что нам нужно не перемирие, а полноценное завершение конфликта. Давайте тогда окончательно договариваться, а не брать передышку, после которой наш противник еще больше укрепится. Мы понимаем, что Украине жизненно важно пройти этот отопительный сезон, чтобы Россия не наносила удары по энергетической инфраструктуре. А что потом? Потом они просто усиленно возобновят боевые действия. Нам это не нужно. У нас основные проблемы были летом, когда наблюдалось высокое потребление топлива. В то время противник усиленно наносил удары по НПЗ и провоцировал топливные кризисы. А у них основные проблемы — зимой, потому что основной удар приходится на их электроэнергетику, тепловую энергетику и так далее. Получается, что перемирие предлагается тогда, когда это выгодно им, но не тогда, когда оно выгодно нам. Почему мы должны на это идти? Я думаю, что Россия не пойдет на это соглашение», — сказал собеседник НСН.
ПОЩЕЧИНА ДЛЯ ЕВРОПЫ
Напряженность в отношениях дополнительно усилилась из‑за так называемой «дизельной сделки»: согласования поставок российского топлива в США и приостановки ряда американских санкций.
Россия раньше срока отменили ограничения на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице‑премьер Александр Новак. Однако влияние сделки на американский рынок окажется умеренным, говорят эксперты: при среднесуточном потреблении дизеля в США на уровне 3,65 миллиона баррелей заявленные объёмы покрывают лишь часть спроса. На фоне новостей фьючерсы на дизель подешевели на 5%, но аналитики не считают это показателем устойчивого снижения цен.
Для администрации Дональда Трампа соглашение несет в первую очередь политический вес — в том числе внутриполитический. Стоимость дизеля выросла до 6,28 доллара за галлон, что на 70% выше февральских значений. Такой рост ощутимо бьёт по экономике и усиливает давление на республиканцев накануне выборов.
Для Киева и европейских партнеров это стало неожиданностью и вызвало заметное раздражение. Украина расценила снятие ограничений как «предательство» и оперативно начала наращивать поддержку среди европейских союзников. В своем видеообращении Владимир Зеленский охарактеризовал решение партнеров как «слабое решение сильных партнеров».
По данным издания Politico, перед Зеленским стоит непростой выбор: насколько сильно он может позволить себе демонстрировать недовольство, не рискуя потерять военную поддержку и доступ к разведданным.
Неожиданная договоренность между президентами России и США вызвала резонанс в Европе. Премьер‑министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в урегулирование ситуации.
В интервью изданию Idnes Бабиш резко высказался о сделке, назвав ее шокирующим событием и «большой пощечиной» для Европы. Политик напомнил, что ранее Трамп неоднократно критиковал европейские государства за закупки российского сырья, и теперь подобная договоренность выглядит особенно противоречиво. Бабиш также выразил ожидание относительно реакции европейских лидеров на саммите ЕС в Брюсселе, который должен пройти в конце недели, и подчеркнул, что Европе «пора проснуться» и взять ситуацию под контроль.
Параллельно прозвучали комментарии и с другой стороны: бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью RT Balkan заявил, что курс Вашингтона на укрепление связей с Москвой выглядит вполне рациональным. По мнению Вучича, конфронтация с Россией лишь подтолкнет ее к более тесному сближению с Китаем, а такой сценарий вряд ли отвечает интересам США. Сам политик отметил, что на месте Трампа придерживался бы схожей стратегии, и в целом считает выбранный Вашингтоном подход взвешенным.
Как сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник в Белом доме, самонадеянность Владимира Зеленского, игнорирующего призывы прекратить удары по российским НПЗ, выводит из себя Дональда Трампа. По словам собеседника издания, американский лидер просил Зеленского прекратить эти удары. В администрации США рассчитывают, что украинская сторона прислушается к этому требованию.
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