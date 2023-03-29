Зеленский рассказал о последствиях поражения ВСУ в Артемовске

Международное сообщество и народ Украины начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Associated Press. Такое поражение он назвал политическим.

«Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», - сказал он.

Также украинский лидер отметил, что любое поражение на данном этапе может подорвать боевой дух украинских войск.