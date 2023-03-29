Зеленский рассказал о последствиях поражения ВСУ в Артемовске

Международное сообщество и народ Украины начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Associated Press. Такое поражение он назвал политическим.

«Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», - сказал он.

Также украинский лидер отметил, что любое поражение на данном этапе может подорвать боевой дух украинских войск.

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Накануне Зеленский сообщил, что оборона Артемовска будет усилена. По его словам, это решение было принято на заседании, на котором заслушивались доклады главкома, разведки, командующих направлений.

Для Владимира Зеленского удержание Артемовска (Бахмута) будет политической победой, бои в городе позволяют ВСУ «сковать российские силы» и готовить контрнаступление на другом направлении, заявил ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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