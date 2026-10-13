СМИ: В ЕС могут представить 23-й пакет санкций против России до конца 2026 года
Еврокомиссия начала подготовку, нового 23-го пакета санкций в отношении России, он может быть представлен до конца года. Об этом сообщает Politico.
По данным источников издания, за введение новых ограничений выступают Германия и Польша. На заседании Евросовета 15 октября страны намерены призвать к введению дополнительных санкций против энергоресурсов на фоне договоренностей России и США о поставках дизельного топлива.
Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских рестрикций, который предполагает включение в черный список 1,6 тысячи компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ, пишет Ura.ru.
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