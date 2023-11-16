«Вулкан проснется?»: На Украине спорят о заморозке конфликта с Россией
Зеленский выступил против заморозки конфликта с Россией. В свою очередь главком ВСУ Залужный предупредил о риске боевых действий «на долгие годы», а МИД РФ напомнил о неприемлемости принятия Киева в НАТО.
Киев настроен против заморозки конфликта с Россией, при таком сценарии Москва может «пойти дальше». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с африканскими журналистами в Киеве.
«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», - сказал Зеленский.
Он отметил, что прекращение конфликта может выглядеть по-разному, однако хотел бы добиться его на условиях Украины. По мнению Зеленского, конфликт может быть закончен, если Россия выполнит условия представленной им «формулы мира», в частности, о выводе войск РФ и об «уважении к территориальной целостности и уставу ООН». Эту «формулу мира» из 10 пунктов Зеленский представил еще в ноябре прошлого года.
ЗАЛУЖНЫЙ, ЗЕЛЕНСКИЙ И «КОРЕЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ»
Пессимистичную оценку ситуации на фронте выразил в октябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. В статье для The Economist он заявил, что бои в ходе конфликта зашли в тупик, а также предупредил о риске их перехода в позиционные боевые действия. Они, указал Залужный, могут растянуться на годы. По его словам, это несет угрозу для армии Украины и самого государства. С позицией Залужного не согласился Зеленский и заявил, что это «не патовая ситуация».
«Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем нужно думать», - говорил президент.
При этом Залужного поддержал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявил, что между Зеленским и военными разгорается конфликт: Залужный говорит одно о ситуации на поле боя, а Зеленский – абсолютно другое, что является «ненормальным». Кроме того, Арестович говорил о возможном «корейском сценарии» окончания конфликта.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «корейском» сценарии, заявлял, что «никаких 38-х и других параллелей не будет». При этом украинское руководство продолжает отвергать любые переговоры с Россией.
Про заморозку конфликта все чаще говорят и на Западе. Бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что завершение противостояния между РФ и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию. По его мнению, это означает признание Киевом «по крайней мере на время» потери Крыма.
Ставридис отметил, что подобный исход не понравится ни Украине, ни Западу. Однако, указал он, это необходимая мера: чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство может начать восстанавливаться. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу.
РОССИЯ ПРЕДУПРЕДИЛА УКРАИНУ И НАТО
Между тем Киев продолжает настаивать на принятии Украины в НАТО. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 14 ноября не согласился с идеей экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину могут принять в альянс без новых регионов РФ.
«Это мнение Андерса. Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», - сказал Ермак и подчеркнул, что Украине необходимо взять территории Донбасса и Крыма.
Как ранее писала газета The Guardian, Расмуссен полагает, что принятие Украины в альянс без новых регионов РФ снизит угрозу столкновения альянса с Россией, при этом конфликт между Москвой и Киевом не окажется замороженным.
Российские власти неоднократно заявляли, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября заявила, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.
«Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо», - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что присоединение Украины к НАТО представляет угрозу для безопасности России.
Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной. Однако, указывал глава МИД, они не поступают с апреля прошлого года, когда «их сорвали англосаксы», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма
- Конгресс США принял правительственный бюджет без помощи Украине и Израилю
- СМИ: Топ-менеджеров «Балтики» задержали из-за действий в интересах Carlsberg
- Эксперт Ойгман: Израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг россиян
- Байден назвал Си Цзиньпина диктатором после встречи в Сан-Франциско
- Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между Пекином и Вашингтоном
- В США спикер Палаты представителей поддержал расследование против Байдена
- Пленный украинский солдат решил остаться в России
- В Сан-Франциско завершились переговоры Байдена и Си Цзиньпина
- Путин наградил Памфилову орденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru