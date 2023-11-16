«Вулкан проснется?»: На Украине спорят о заморозке конфликта с Россией

ЗАЛУЖНЫЙ, ЗЕЛЕНСКИЙ И «КОРЕЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ»

Пессимистичную оценку ситуации на фронте выразил в октябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. В статье для The Economist он заявил, что бои в ходе конфликта зашли в тупик, а также предупредил о риске их перехода в позиционные боевые действия. Они, указал Залужный, могут растянуться на годы. По его словам, это несет угрозу для армии Украины и самого государства. С позицией Залужного не согласился Зеленский и заявил, что это «не патовая ситуация».

«Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем нужно думать», - говорил президент.

При этом Залужного поддержал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заявил, что между Зеленским и военными разгорается конфликт: Залужный говорит одно о ситуации на поле боя, а Зеленский – абсолютно другое, что является «ненормальным». Кроме того, Арестович говорил о возможном «корейском сценарии» окончания конфликта.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, говоря о «корейском» сценарии, заявлял, что «никаких 38-х и других параллелей не будет». При этом украинское руководство продолжает отвергать любые переговоры с Россией.

Про заморозку конфликта все чаще говорят и на Западе. Бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 12 ноября заявил, что завершение противостояния между РФ и Украиной может пойти по «корейскому» сценарию. По его мнению, это означает признание Киевом «по крайней мере на время» потери Крыма.

Ставридис отметил, что подобный исход не понравится ни Украине, ни Западу. Однако, указал он, это необходимая мера: чем раньше закончится конфликт, тем раньше государство может начать восстанавливаться. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не может рассчитывать на полную победу.