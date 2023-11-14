Буданов: Украина может не подписать мир с РФ после окончания конфликта

Россия и Украина могут не подписать мирный договор даже после завершения спецоперации, полагает начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его цитирует издание «Новое время».

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Буданов напомнил о случаях, когда завершение военных конфликтов не оформлено юридически. В пример он привел Россию и Японию, которые не подписали мирный договор после окончания Второй мировой войны.

«Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - сказал начальник ГУР.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал Украину «хотя бы временно» смириться с потерей территорий. Он предложил Киеву начать переговоры с Москвой по принципу «земля в обмен на мир», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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