Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным
Миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом бизнесмен заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.
Маск ответил утвердительно на вопрос, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с российским лидером.
«Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — указал американский бизнесмен.
По мнению Маска, ситуация на фронте и расстановка сил спровоцируют массовые жертвы в случае продолжения наступления ВСУ. Миллиардер добавил, что «история не будет к ним добра».
Ранее Илон Маск согласился с мнением, что Украина не может одержать победу в противостоянии с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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