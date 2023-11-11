Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным

Маск ответил утвердительно на вопрос, нужно ли Зеленскому начинать мирные переговоры с российским лидером.

«Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — указал американский бизнесмен.

По мнению Маска, ситуация на фронте и расстановка сил спровоцируют массовые жертвы в случае продолжения наступления ВСУ. Миллиардер добавил, что «история не будет к ним добра».

Ранее Илон Маск согласился с мнением, что Украина не может одержать победу в противостоянии с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

