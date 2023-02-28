ВСУ за год запустили по ДНР более 230 ракет из HIMARS
Украинские Вооруженные силы за год выпустили 239 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства по территории Донецкой Народной Республики, сообщил в эфире «Первого канала» врио главы региона Денис Пушилин.
Также, по его словам, по территории республики было выпущено более 15 тысяч снарядов натовского калибра 155 мм.
Ранее «Южная» группировка Вооруженных сил России при наступлении на Донецком направлении вывела из строя две установки РСЗО HIMARS производства США под Краматорском.
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