ВСУ за год запустили по ДНР более 230 ракет из HIMARS

Также, по его словам, по территории республики было выпущено более 15 тысяч снарядов натовского калибра 155 мм.

Ранее «Южная» группировка Вооруженных сил России при наступлении на Донецком направлении вывела из строя две установки РСЗО HIMARS производства США под Краматорском.

