Российские войска уничтожили две установки HIMARS под Краматорском

«Южная» группировка Вооруженных сил России при наступлении на Донецком направлении вывела из строя две установки РСЗО HIMARS производства США под Краматорском. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации от 21 февраля.

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Отмечается также, что на данном направлении за сутки ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, существенные потери как живой силы, так и вооружения противник несет на Купянском, Краснолиманском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее обозреватель Кристоф Шильц заявил, что Украина не добьется победы в конфликте с Россией, потому что поставила перед собой невыполнимые цели по возвращению своих бывших территорий, а также из-за потерь ВСУ. Об этом сообщило агентство НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУУкраинаРоссия
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