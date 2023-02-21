Российские войска уничтожили две установки HIMARS под Краматорском

Отмечается также, что на данном направлении за сутки ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, существенные потери как живой силы, так и вооружения противник несет на Купянском, Краснолиманском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее обозреватель Кристоф Шильц заявил, что Украина не добьется победы в конфликте с Россией, потому что поставила перед собой невыполнимые цели по возвращению своих бывших территорий, а также из-за потерь ВСУ. Об этом сообщило агентство НСН.



