Литва предложила США разместить HIMARS в Балтии

«Все это в настоящее время достаточно сложно приобрести в рамках наших финансовых возможностей, но можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе», - цитирует Науседу литовский портал LRT.

Литовский президент добавил, что лидеры стран «Бухарестской девятки» обсудили с американским президентом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге и выполнение обещаний, данных во время саммита в Мадриде.

Ранее СМИ сообщили, что Штаты отправят на Украину дальнобойные бомбы Jdam-ER с возможностью поражения целей до 45 миль.

