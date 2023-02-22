Литва предложила США разместить HIMARS в Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил американскому коллеге Джо Байдену разместить в странах Балтии системы воздушного наблюдения, вертолеты и РСЗО HIMARS.

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«Все это в настоящее время достаточно сложно приобрести в рамках наших финансовых возможностей, но можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе», - цитирует Науседу литовский портал LRT.

Литовский президент добавил, что лидеры стран «Бухарестской девятки» обсудили с американским президентом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге и выполнение обещаний, данных во время саммита в Мадриде.

Ранее СМИ сообщили, что Штаты отправят на Украину дальнобойные бомбы Jdam-ER с возможностью поражения целей до 45 миль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденЛитва
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