Как заявил командир пятой отдельной штурмовой бригады украинской армии Алексей Тарасенко, в настоящее время средний возраст бойцов составляет более 40 лет. По его словам, в армии ждут «свежее пополнение».

При этом качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что солдат ВСУ выслеживают и ликвидируют при ротациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

