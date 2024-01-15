ВСУ: сложилась критическая ситуация с личным составом
15 января 202401:01
В Вооруженных силах Украины сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил командир пятой отдельной штурмовой бригады украинской армии Алексей Тарасенко, в настоящее время средний возраст бойцов составляет более 40 лет. По его словам, в армии ждут «свежее пополнение».
При этом качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ выслеживают и ликвидируют при ротациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru