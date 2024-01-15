ВСУ: сложилась критическая ситуация с личным составом

В Вооруженных силах Украины сложилась критическая ситуация с личным составом, сообщает «РЕН ТВ».

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Как заявил командир пятой отдельной штурмовой бригады украинской армии Алексей Тарасенко, в настоящее время средний возраст бойцов составляет более 40 лет. По его словам, в армии ждут «свежее пополнение».

При этом качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего.

Ранее стало известно, что солдат ВСУ выслеживают и ликвидируют при ротациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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