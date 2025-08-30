Участок дороги М-3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца станет платным
Правительство России установило оплату за проезд на очередном участке дороги М-3 «Украина».
Информация об этом следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.
Отмечается, что платными стали около 60 километров трассы между Бекасово и Малоярославцем. Решение будет действовать до конца 2110 года. Также будет доступен альтернативный бесплатный проезд.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что если государство борется за экологию в городах, то лучше не ограничивать автомобили и нервировать автовладельцев, а обновлять парки чиновников и государственных предприятий.
