Участок дороги М-3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца станет платным

Информация об этом следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.

Отмечается, что платными стали около 60 километров трассы между Бекасово и Малоярославцем. Решение будет действовать до конца 2110 года. Также будет доступен альтернативный бесплатный проезд.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил НСН, что если государство борется за экологию в городах, то лучше не ограничивать автомобили и нервировать автовладельцев, а обновлять парки чиновников и государственных предприятий.

