Дизайнер Гуляев: ИИ будет востребован в модной индустрии
Искусственный интеллект (ИИ) будет популярным и полезным инструментом в модной индустрии, однако в любом изделии важна человеческая энергетика, заявил ТАСС российский дизайнер Игорь Гуляев.
По его словам, нейросети могут создать что-то новое, то, что будет востребовано.
Однако искусственный интеллект, по мнению дизайнера, не может предложить ценителям моды искренность и натуральность.
Ранее Гуляев признался НСН, что давно хочет переодеть заслуженного артиста России Ярослава Дронова («Шаман») и отметил, что при случае с удовольствием бы сделал ему образ для «Интервидения-2025», на котором певец будет представлять Россию.
