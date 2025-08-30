Газманов рад, что его песни включили в школьную программу
Народный артист России Олег Газманов признался, что тронут тем фактом, что его песни «Бессмертный полк», «Вперед, Россия» и «Офицеры» включили в школьную программу.
Песни были включены в школьную программу в рамках предмета музыки является трогательным событием для артиста. По словам Газманова, детям нравится исполнять патриотические песни.
В беседе с ТАСС Газманов также отметил, что подобное вдохновляет и дает уверенность, что у «нашей страны есть будущее».
Ранее певец и композитор, депутат Госдумы Денис Майданов сказал НСН, что список рекомендованных школьникам песен можно расширить до нескольких сотен.
