Кофе сортов робуста и арабика стал самым подорожавшим товаром

Так, кофе сорта робуста за месяц подорожал в 1,5 раза. Стоимость арабики, в свою очередь, выросла на 29%.

Кроме того, на 4,9% выросла цена на сахар и соевые бобы.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил НСН, что цены на кофе сейчас не рекордные, часто именно спекулятивные вбросы о плохом урожае поднимают цену, однако если точный прогноз не подтвердит эти данные, то и цена сразу пойдет вниз.

