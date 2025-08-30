Кофе сортов робуста и арабика стал самым подорожавшим товаром
Кофе сортов робуста и арабика стал лидером по росту цен среди товаров в августе, свидетельствуют данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.
Так, кофе сорта робуста за месяц подорожал в 1,5 раза. Стоимость арабики, в свою очередь, выросла на 29%.
Кроме того, на 4,9% выросла цена на сахар и соевые бобы.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил НСН, что цены на кофе сейчас не рекордные, часто именно спекулятивные вбросы о плохом урожае поднимают цену, однако если точный прогноз не подтвердит эти данные, то и цена сразу пойдет вниз.
