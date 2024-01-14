Боец «Ахмата»: солдат ВСУ выслеживают и ликвидируют при ротациях

Военные России ежедневно срывают ротации солдат Вооруженных сил Украины в Серебрянском лесничестве на кременском участке, сообщает РИА Новости.

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Прибывшего на позиции противника выслеживают и ликвидируют. Российские бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» практически в круглосуточном режиме наблюдают за участками, заявил командир группы.

По автомобилям отрабатывает артиллерия, ликвидацией групп силовиков ВСУ, передвигающихся пешком, занимается группа «Аида».

Ранее в спецназе «Ахмат» заявили, что ВСУ ударили фосфором по своим же позициям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаВСУ

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