Российский военный из Бурятии обратился в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Украинские боевики напали на опорный пункт Вооруженных сил (ВС) РФ. Его защищали шестеро солдат: трое получили ранения, еще двое охраняли фланги. «Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, стал отступать», — отметил Калашников.

По его словам, все бойцы из Бурятии настроены воевать, никто «назад не хотел».

За свои действия Иван Калашников награжден Золотой Звездой Героя России, его сослуживцы - орденами Мужества. отмечает RT.

Ранее атаман хуторского казачьего общества имени Дмитрия Донского городского округа Павловский Посад ОКО Московской области Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Юрий Мизерный был удостоен звания Героя России. Золотую Звезду он получил из рук президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ВКО ЦКВ.





