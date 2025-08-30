Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»
Генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта», передает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
По словам источника агентства, Оглобин раскаивается. Он помогает следствию и просит суд не наказывать его очень строго.
Ранее гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.
Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Сам генерал-майор ранее отрицал свою вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»
- Дизайнер Гуляев: ИИ будет востребован в модной индустрии
- Режиссер фильма о Знамени Победы раскрыл причины использования ИИ в ленте
- Кофе сортов робуста и арабика стал самым подорожавшим товаром
- Роспотребнадзор заявил о втором завозном случае лихорадки чикунгунья в России
- Сотрудники МЧС спасли шесть человек при ликвидации крупного пожара в Волгограде
- Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове
- Минтранс: С 1 сентября в РФ опоздавшим на самолет не нужно покупать новый обратный билет
- РАН: Область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность для планеты
- Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru