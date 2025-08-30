Генерал Оглоблин в суде признал вину в получении взятки от топов завода «Телта»

По словам источника агентства, Оглобин раскаивается. Он помогает следствию и просит суд не наказывать его очень строго.

Ранее гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года.

Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа. Сам генерал-майор ранее отрицал свою вину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

