«ВСУ истощаются»: В Госдуме назвали успехом взятие Соледара
В окрестностях города есть соляные шахты, которые еще остаются узлами обороны ВСУ, однако украинские военные остро ощущают снарядный голод, отметил в эфире НСН депутат Александр Бородай.
Линия фронта обычно не очень подвижна в зимний период времени, несмотря на это российские бойцы успешно взяли под контроль Соледар, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.
Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. По словам основателя группы Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. При этом он еще раз подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК. Александр Бородай отметил, что характер боевых действий на сегодняшний день состоит в медленном продвижении России вперед.
«Я все время говорил, что линия фронта не будет очень подвижной в зимний период времени. Так и есть. Уже долго линия фронта была практически неподвижной, теперь у нас есть определенный успех – занятие Соледара. Насколько я понимаю, пока еще только города. В окрестностях города есть соляные шахты, которые являются узлами обороны противника и продолжают оставаться. Характер боевых действий сейчас состоит в довольно медленном продвижении и борьбе с укрепрайонами противника. Силы ВСУ истощаются, у них ощущается снарядный голод: наша артиллерия активно работает, а ответка с той стороны приходит часто очень скромная. Ощущается и нехватка личного состава ВСУ», - сказал Бородай.
Кроме того, он рассказал, что погодные условия сдерживают любые наступательные действия, за исключением севера ЛНР и южной части Харьковской области. Также экс-премьер ДНР подчеркнул, что у российской армии могут появиться сложности, когда западная бронетехника доедет до зоны проведения спецоперации.
«На фронте зверская грязь, но сейчас пришли морозы, она застывает. Это сдерживает любые наступательные действия, за исключением севера, где почва песчаная: север ЛНР и южная часть Харьковской области, там более-менее двигаться можно. Сейчас противник пытается сформировать три армейских корпуса: два в планах, один он формирует. Это серьезная сила, порядка 75 тысяч человек. Для этого он проводит уже седьмую волну мобилизации. Человеческими ресурсами, пусть даже очень низкого качества, Киев еще располагает. Кроме того, когда поставка бронетехники Украине будет осуществлена, для российской армии добавятся сложности», - резюмировал Бородай.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если российские войска возьмут штурмом Соледар, а вслед за ним Бахмут (Артемовск), то они выйдут на третью, главную полосу обороны Украины, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации.
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