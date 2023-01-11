«ВСУ истощаются»: В Госдуме назвали успехом взятие Соледара

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. По словам основателя группы Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. При этом он еще раз подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК. Александр Бородай отметил, что характер боевых действий на сегодняшний день состоит в медленном продвижении России вперед.

«Я все время говорил, что линия фронта не будет очень подвижной в зимний период времени. Так и есть. Уже долго линия фронта была практически неподвижной, теперь у нас есть определенный успех – занятие Соледара. Насколько я понимаю, пока еще только города. В окрестностях города есть соляные шахты, которые являются узлами обороны противника и продолжают оставаться. Характер боевых действий сейчас состоит в довольно медленном продвижении и борьбе с укрепрайонами противника. Силы ВСУ истощаются, у них ощущается снарядный голод: наша артиллерия активно работает, а ответка с той стороны приходит часто очень скромная. Ощущается и нехватка личного состава ВСУ», - сказал Бородай.

Кроме того, он рассказал, что погодные условия сдерживают любые наступательные действия, за исключением севера ЛНР и южной части Харьковской области. Также экс-премьер ДНР подчеркнул, что у российской армии могут появиться сложности, когда западная бронетехника доедет до зоны проведения спецоперации.