По данным канала, цель отвода - перегруппировка. Ранее туда уже были направлены киевское подразделение батальона «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ, а также 112-я бригада территориальной обороны украинской столицы.

Отмечается, что отход подразделений ВСУ связан с крупными потерями по линии Северск — Соледар — Бахмут, однако о полном выводе украинских сил из Соледара речи пока не идёт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

