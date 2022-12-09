СМИ: ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят два батальона 93-й отдельной механизированной бригады из Соледара в Славянск, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По данным канала, цель отвода - перегруппировка. Ранее туда уже были направлены киевское подразделение батальона «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ, а также 112-я бригада территориальной обороны украинской столицы.
Отмечается, что отход подразделений ВСУ связан с крупными потерями по линии Северск — Соледар — Бахмут, однако о полном выводе украинских сил из Соледара речи пока не идёт.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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