Пригожин: Бойцы «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара

Подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основателя группы Евгения Пригожина.

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«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», — сообщил он.

Также бойцы «Вагнера» взяли под контроль соляные шахты в городе.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России полностью перехватила инициативу у Вооруженных сил Украины в Донбассе. ДНР уже контролирует центр Соледара.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЕвгений Пригожин
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