Пригожин: Бойцы «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара
Подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основателя группы Евгения Пригожина.
«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», — сообщил он.
Также бойцы «Вагнера» взяли под контроль соляные шахты в городе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России полностью перехватила инициативу у Вооруженных сил Украины в Донбассе. ДНР уже контролирует центр Соледара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru