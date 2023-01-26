«Тактический бросок» и нехватка бойцов: Что говорят о наступлении в Донбассе и Запорожье

Спецоперация на Украине продолжается: в Киеве утро вновь началось со взрывов, Россия сообщает о тактических продвижениях в Запорожье и Донбассе. Военные эксперты прогнозируют дальнейший план наступления российских войск.

26 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области, работают системы ПВО, объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны возле города Обухова и в Черкассах. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о попадании снаряда в промышленное предприятие, жертв нет. Ночью взрывы прогремели в Днепре, Вольнянске в Запорожской области.

Об успехах российской армии на запорожском направлении ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Так, накануне в Запорожской области было уничтожено командование 128-й горнопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что эта бригада ВСУ в ходе боевых действий летом и осенью прошлого года несколько раз отводилась с линии боевого соприкосновения из-за тяжелых потерь.

Рогов также рассказал, что ключевые бои на Запорожском направлении ведутся по линии Каменское — Гуляйполе — Орехов. По его словам, здесь российские войска благодаря локальному наступлению получили стратегическое превосходство.

При этом он сообщил, что ВСУ сосредоточили до 40 тысяч военных на Запорожском направлении и готовятся к контрнаступлению, а российские подразделения достаточно сильны для продвижения, но торопиться не станут.

Днем ранее он сообщал об успехах российских военных, которым удалось сорвать планы широкого наступления ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что целью ВСУ было выйти к побережью Азовского моря, но теперь Украина вынуждена стягивать резервы с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

Несмотря на тактические успехи и прерванные атаки противника, наступательные операции российских войск в Запорожской области прекратились. Об этом 25 января заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Данных о продолжении наступательных операций ВС РФ в Запорожской области не поступало уже свыше суток. По некоторым сведениям - даже н.п. Каменское (о занятии которого сообщалось, в том числе и мной на данной странице) - непосредственно российскими войсками не занято, а находится сейчас в «серой зоне» (но за достоверность этих данных отвечать полностью не могу)», - написал он в своем Telegram-канале.



Он отметил, что, несмотря на заявления о срыве наступления противника, российская армия не предпринимает значительной наступательной операции на данном направлении. По его словам, речь идет лишь о тактическом «броске вперед» с целью улучшения позиций.

23 января Стрелков предполагал в беседе с НСН, что в ближайшее время возможно наступление российских сил именно на запорожском направлении, но оно не завершится разгромом Украины.

«В ближайшие две-три недели могут быть наступления, например, на запорожском фронте российские войска сейчас проявляют активность, в районе Бахмута тоже вялотекущее наступление. Но ни то, ни другое даже при самом хорошем раскладе не завершится разгромом сил Украины. А если Украина нанесет контрудары, они тоже завязнут в обороне российских войск», - сказал собеседник НСН.

При этом в Минобороны РФ 25 января сообщили, что российскими военными на Запорожском направлении в ходе наступления подразделений группировки войск «Восток» были заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки здесь уничтожено более 60 бойцов ВСУ. 3 танка, 2 бронемашины, автомобиль и гаубица Д-20.

На Купянском направлении авиация и артиллерия «Западной» группировки войск ударила по позициям подразделений 14 и 92 мехбригад ВСУ рядом с Масютовкой, Купянском и Гряниковкой (Харьковская область), а также у Новоселовского (ЛНР).

На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» ударили по районам скопления живой силы и техники 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125 бригады территориальной обороны рядом со Стельмаховкой (ЛНР), Серебрянки и Ямполовки (ДНР). Сообщалось и о том, что на Донецком направлении силы «Южной» группировки войск продолжают успешное наступление.

Также действия российской армии в Донбассе накануне закончились взятием села Водяного. Военкор Юрий Котенок подробно описал результаты и последствия этой операции в своем Telegram-канале.

«Водяное — в низине и крайне неудобно никому - ни для наступления, ни для обороны. При угрозе противник отходил на холмы севернее и крыл село, вынуждая наших покидать невыгодные позиции. Теперь есть шанс не уйти с Водяного», - объяснил он.



По его словам, теперь при условии «взятия Авдеевки в клещи» нужно продвигаться на поселок Северное, чтобы закрепиться там и взять «Первомайское до Нетайлово». В противном случае, объясняет военкор, за Водяное можно биться «бесконечно долго».

При этом он объяснил, что для такого прорыва не хватает живой силы, а продвигаться вперед придется по «пристрелянным и заминированным за 8 лет открытым полям». Также Котенок, рассуждая о продвижении, заявил о проблемах с разведкой тактического уровня, которая якобы существует лишь формально.

Подразделения ЧВК «Вагнер» также отчитались о проделанной работе за последние сутки. Так, бойцы продолжают продвижение в Артемовске (Бахмуте), бои идут уже непосредственно в городских кварталах, которые еще недавно удерживались войсками киевского режима. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Днем ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинская армия отправляет все свои боеспособные части в Бахмут.

«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК «Вагнер» их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», - пояснил он.



24 января военкор Александр Сладков сообщал, что Вооруженные силы России успешно действует на авдеевском и артемовском направлениях, идет интенсивное продвижение войск в сторону населенных пунктов Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово.

А к утру 26 января в ДНР сообщили, что российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города.

