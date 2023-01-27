«Как Мариуполь и Соледар»: Взятие Угледара в корне изменит расклад сил на фронте
Российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару, ВСУ перебрасывают подразделения под Херсон для форсирования Днепра, в Запорожской области ждут наступлений ВС РФ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие российскими силами Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте. По его словам, это обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.
«Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», - приводит его словам РИА Новости.
Пушилин отметил, что скоро Угледар «может стать новым, очень важным для нас успехом».
Днем ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару. Отмечается, что под контроль была взята трасса, ведущая в город из Покровского.
Советник врио главы ДНР также отметил, что под Угледаром идут жестокие бои, однако штурмовые мероприятия осложняет большое количество шахт.
«В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — сказал он.
Гагин добавил, что взятие Угледара позволит отрезать подвоз боеприпасов в направлении Авдеевки и Марьинки, откуда наносятся удары по Донецку.
В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский признал продвижение Вооруженных сил России.
При этом ранее сообщалось, что украинские военные 22 и 23 января дважды предприняли попытки контрнаступления и перегруппировки войск в районе Угледара. Попытка оказалась безуспешной, Украина потеряла не меньше 200 человек убитыми и ранеными.
26 января глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил об успехах бойцов спецназа «Север-Ахмат» в районе населённого пункта Новомихайловка в Донецкой народной республике. В результате штурма им удалось овладеть укрепленными позициями и инженерными сооружениями в лесу, написал Кадыров в Telegram.
«При помощи надёжного разведчика - квадрокоптера - наши воины вычисляют расположение противника и наводят на него весь гнев артиллерии. Тут у бандитов нет никаких шансов. Российские снаряды ложатся аккуратно в цель, нанося непоправимый урон живой силе натовских приспешников», - добавил чеченский лидер.
Сегодня же стало известно о перемещениях ВСУ в районе Херсона и Каховки. Телеграм-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Русской Весны» обнародовал карту, согласно которой ВСУ усилили группировку у линии боевого соприкосновения, создавая угрозу наступления в направлении Новой Каховки.
По информации корреспондентов издания, Киев усиливает группировку войск у фронта с помощью артиллерии. Сообщается также, что ежедневно лодки с диверсионно-разведывательными группами пытаются приблизиться к подконтрольному российским военным берегу, завязываются скоротечные бои. Предположительно, Украина готовит прорыв или попытку создать видимость для отвлечения российских сил.
При этом ранее аналитик Василий Дандыкин сообщал, что форсирование Днепра станет самоубийством для ВСУ. Аналитик заявил, что левый берег реки хорошо укреплен — там находятся российские военнослужащие с боевым опытом.
Российские же войска продолжат наступать в Запорожской области. Так, сообщается, что танкисты Южного военного округа уничтожили два опорных пункта украинских боевиков в ходе наступления. Танковые экипажи, в том числе, обеспечивают огневое прикрытие пехоты, сообщает корреспондент РИА Новости.
Об успехах российской армии на запорожском направлении ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Накануне в Запорожской области было уничтожено командование 128-й горнопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что эта бригада ВСУ в ходе боевых действий летом и осенью прошлого года несколько раз отводилась с линии боевого соприкосновения из-за тяжелых потерь.
Несмотря на тактические успехи и прерванные атаки противника, наступательные операции российских войск в Запорожской области прекратились. Об этом 25 января заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Данных о продолжении наступательных операций ВС РФ в Запорожской области не поступало уже свыше суток. По некоторым сведениям - даже н.п. Каменское (о занятии которого сообщалось, в том числе и мной на данной странице) - непосредственно российскими войсками не занято, а находится сейчас в «серой зоне» (но за достоверность этих данных отвечать полностью не могу)», - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия провела успешные наступательные действия на Запорожском направлении и заняла более выгодные рубежи и позиции, уничтожив свыше 60 украинских военнослужащих.
В ведомстве сообщили, что на Донецком направлении также заняты более выгодные рубежи и позиции. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
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