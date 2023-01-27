«Как Мариуполь и Соледар»: Взятие Угледара в корне изменит расклад сил на фронте

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие российскими силами Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте. По его словам, это обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.



«Ждем хороших новостей из Угледара. Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», - приводит его словам РИА Новости.

Пушилин отметил, что скоро Угледар «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Днем ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские войска занимают новые позиции на подступах к Угледару. Отмечается, что под контроль была взята трасса, ведущая в город из Покровского.