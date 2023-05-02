«Все готово!»: Россия вышла на финишную прямую в Артемовске, ВСУ – в контрнаступлении
Министр обороны Украины заявил, что у ВСУ все готово к контрнаступлению, Зеленский пообещал «отвоевать» Крым. По данным экспертов, к атаке Украина приступит уже в середине мая.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в минувшие выходные проявлял особую активность в плане информирования о ситуации в Артемовске (Бахмуте). 30 апреля он рассказал о продвижении вагнеровцев и сообщил о потерях.
«Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километров (2 млн 900 тысяч кв. м — прим. НСН). Погибших — 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер"», - приводит его слова пресс-служба.
Позже Пригожин из Соледара поздравил с 1 мая президента Украины Владимира Зеленского. В видеообращении он также заявил, что на складах в Соледаре хранится большое количество оружия, которым можно вооружить миллион человек.
«Предлагаю вывесить объявление на «Авито»... Меняю вооружение на армию в миллион человек на артиллерийские боеприпасы для ближнего боя, 300 тонн в сутки - это 10 загруженных контейнеров, это очень немного», - отметил бизнесмен, добавив, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» получает лишь треть от необходимого объема боеприпасов.
Не оставил без внимания основатель ЧВК и ожидающееся контрнаступление ВСУ. По его словам, в атаку украинские силы пойдут в ближайшие две недели.
«Обстановка на фронте следующая: ветер дует, земля сохнет, украинская армия готова к контрнаступлению. Количество войск увеличивается ежедневно. ВСУ сдерживают плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые им необходимо было решить. Может быть, не дошли «Леопарды», высокоточные авиационные бомбы, возможно, находились в дороге. Перемещение войск в сторону переднего края активное. У них идет боевая работа. <...> 2 мая будет последний сильный дождь. Танки и артиллерия уже смогут кататься. К 9 мая украинцы, может быть, не захотят и дадут передохнуть, но до 15 мая их наступление будет просто 100%», - заявил он в интервью военкору Семёну Пегову, которое распространил портал WarGonzo.
Итоги апреля подвел и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Он написал, что противник продолжает держать оборону в Артемовске, чтобы решить задачу дотянуть до контрнаступления на каком-то из других направлений.
«Бахмут за месяц не «домучили», «Вагнер» обезкровлен, его ударной силы (даже при постоянной подпитке добровольческими подразделениями и «мобиками» со стороны МО) для завершения операции в апреле не хватило. «Бахмутская мясорубка» продолжается для обеих сторон, но противник свои задачи решил, а наша сторона – нет», - считает он.
О том, что ВСУ не просто обороняются, а продолжают биться за Артемовск, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.
Так, накануне украинские силы собрали резервные отряды и попытались отбросить войска России в Артемовске.
«На севере серой зоны Бахмута ВСУ контратаковали ЧВК «Вагнер», им удалось отодвинуть россиян в нескольких кварталах. Бои продолжаются», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что значительных успехов ВСУ не достигли.
По данным Минобороны РФ, штурмовые отряды российских сил продолжают уничтожение противника в западной части города. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка, Часов Яр и Ступочки в ДНР.
Появилась также информация о том, что украинские силовики хотят бежать со своих позиций в Марьинке. Российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным «Кореец» сообщил РИА Новости, что сам слышал такие разговоры украинских бойцов.
«Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», - рассказал он.
Информация о падении боевого духа среди бойцов ВСУ появляется в СМИ с той же регулярностью, как и сообщения о значительных потерях украинской армии. Подогревают эти «слухи» и в Вашингтоне. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не собираются публиковать данные о потерях ВСУ.
«Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию», - неравно ответил он.
При этом министр обороны Украины Алексей Резников в эфире местного телевидения заявил, что Украина находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением.
«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда», - сказал он.
Он также отметил, что ключевыми факторами в контрнаступлении являются наличие вооружения, подготовленных военных и постоянное восстановление всех необходимых запасов.
29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия в ходе контрнаступления попытается «захватить» Крым. По мнению политика, ВСУ удастся провести контратаку, оттеснив российские силы, и «вернуть Крымский полуостров под контроль Украины».
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил ему, что после подобных заявлений Киев может ожидать лишь «массовое уничтожение личного состава и военной техники».
«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе», - заключил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки
- Рогов предложил создать ополчение во всех приграничных регионах
- В Крыму призвали освободить Одессу от оккупации
- В ЛНР заявили, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились
- СМИ: Adidas планирует продать бизнес в России
- Марочко: ВСУ попытаются омрачить празднование Дня Победы провокациями
- Госдеп: Решение о вступлении Украины в НАТО надо принять коллективно
- В Венгрии украинцев выгнали из деревни после нападений на женщин
- В Госдуме предложили ввести выплаты для проживших в браке более 20 лет
- «Вызов» собрал уже почти миллиард рублей в кинопрокате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru