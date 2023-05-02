«Все готово!»: Россия вышла на финишную прямую в Артемовске, ВСУ – в контрнаступлении

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в минувшие выходные проявлял особую активность в плане информирования о ситуации в Артемовске (Бахмуте). 30 апреля он рассказал о продвижении вагнеровцев и сообщил о потерях.

«Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись вперёд до 230 метров на различных направлениях и заняли 58 тысяч квадратных метров. Под контролем противника в Бахмуте остаётся площадь 2,9 квадратных километров (2 млн 900 тысяч кв. м — прим. НСН). Погибших — 99 человек среди бойцов ЧВК "Вагнер"», - приводит его слова пресс-служба.

Позже Пригожин из Соледара поздравил с 1 мая президента Украины Владимира Зеленского. В видеообращении он также заявил, что на складах в Соледаре хранится большое количество оружия, которым можно вооружить миллион человек.

«Предлагаю вывесить объявление на «Авито»... Меняю вооружение на армию в миллион человек на артиллерийские боеприпасы для ближнего боя, 300 тонн в сутки - это 10 загруженных контейнеров, это очень немного», - отметил бизнесмен, добавив, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» получает лишь треть от необходимого объема боеприпасов.