Медведев: Москва ударит по центрам принятия решений, если Киев атакует РФ

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России ударят на поражение в случае атаки с украинской стороны. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

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Медведев уточнил, что «центры принятия решений - это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно». Он добавил, что к сожалению, эти центры находятся не в украинской столице.

Ранее постпред США в НАТО Джулианн Смит заявила о намерении объявить Россию главной угрозой альянса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУДмитрий Медведев
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