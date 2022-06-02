Медведев: Москва ударит по центрам принятия решений, если Киев атакует РФ
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВС России ударят на поражение в случае атаки с украинской стороны. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.
Медведев уточнил, что «центры принятия решений - это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно». Он добавил, что к сожалению, эти центры находятся не в украинской столице.
Ранее постпред США в НАТО Джулианн Смит заявила о намерении объявить Россию главной угрозой альянса.
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