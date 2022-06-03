Американский генерал заявил об угрозе российского оружия

По его словам, Москва и Пекин ускорили развертывание оружия, угрожающего Вашингтону, при этом «главная военная угроза» исходит со стороны России. Генерал отметил, что российское гиперзвуковое оружие, межконтинентальные и крылатые ракеты большой дальности могут поразить территорию Соединенных Штатов из воздушного пространства РФ.

Ванхерк заявил, что также представляет угрозу развертывание подводных лодок класса «Ясень».

Напомним, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.

