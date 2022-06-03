Американский генерал заявил об угрозе российского оружия
В США увидели угрозу для страны в новом оружии России, сообщает Washington Times со ссылкой на выступление в Конгрессе главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глена Ванхерка.
По его словам, Москва и Пекин ускорили развертывание оружия, угрожающего Вашингтону, при этом «главная военная угроза» исходит со стороны России. Генерал отметил, что российское гиперзвуковое оружие, межконтинентальные и крылатые ракеты большой дальности могут поразить территорию Соединенных Штатов из воздушного пространства РФ.
Ванхерк заявил, что также представляет угрозу развертывание подводных лодок класса «Ясень».
Напомним, российские войска получили защиту от гиперзвуковых ракет. Так, в ходе комплекса испытаний зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердилось, что она способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом еще далеки от завершения.
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