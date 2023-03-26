В Японии назвали причину размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

В Японии считают, что размещение в Белоруссии ядерного оружия является ответом на помощь Запада Украине. Об этом сообщают ведущие японские средства массовой информации, в числе которых также телеканал NHK.

Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

«Цель, судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины», — отмечается в материалах телеканала.

В Yomiuri журналисты написали, что решение разместить ядерное оружие РФ в Белоруссии выражает тревогу стран в связи с готовящимся наступлением Киева, который намерен использовать западные танки и другой бронетехнику, пишут Газета.ru.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что нет причин для изменения готовности ядерных сил страны страны, сообщает Reuters.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияРоссияУкраина

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