В Японии назвали причину размещения российского ядерного оружия в Белоруссии
В Японии считают, что размещение в Белоруссии ядерного оружия является ответом на помощь Запада Украине. Об этом сообщают ведущие японские средства массовой информации, в числе которых также телеканал NHK.
«Цель, судя по всему, сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины», — отмечается в материалах телеканала.
В Yomiuri журналисты написали, что решение разместить ядерное оружие РФ в Белоруссии выражает тревогу стран в связи с готовящимся наступлением Киева, который намерен использовать западные танки и другой бронетехнику, пишут Газета.ru.
Ранее в Министерстве обороны США заявили, что нет причин для изменения готовности ядерных сил страны страны, сообщает Reuters.
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