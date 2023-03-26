Киев требует созвать СБ ООН после размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Украинский МИД призвал организовать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

«Элегантный ответ». Россия разместила ядерное оружие в Белоруссии

«Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении на сайте украинского ведомства.

По мнению украинской стороны, намерение Кремля разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии является провокацией. На этом фоне Киев обратился к странам ЕС и G7, чтобы предупредить Минск о дальнейших последствиях.

Ранее в Пентагоне отметили, что нет признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие. Утверждается, что администрация президента США придерживается такого же мнения.

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ФОТО: flickr.com // Alexey T
ТЕГИ:УкраинаСовбез ООНБелоруссияРоссияЯдерное Оружие

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