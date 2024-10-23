ХАОС ЗЕЛЕНСКОГО: «КОНЕЦ ГОРЯЧЕЙ ФАЗЫ»

Выборы нового главы Белого дома запланированы на 5 ноября. Чем меньше остается до них времени, тем более хаотичными выглядят заявления официального Киева.

8 октября в офисе Зеленского сообщили об отмене второго «саммита мира», 16 октября украинский лидер представил в Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов и трех «секретных приложений», на следующий день он говорил о ядерном оружии на Украине, комментируя соответствующую публикацию немецкой газеты Bild, а сейчас дело дошло до «мира».

«Во время первого саммита (июньская конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке – прим. НСН) мы увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы конфликта? Думаю, да», — сказал Зеленский в беседе с Financial Times.

При этом он уточнил, что Украина не пойдет на сделку «земля в обмен на мир», предполагающую отказ от части территорий в обмен на вступление в НАТО. Вместе с тем украинский лидер признал, что «некоторые партнеры могут об этом думать».

В Кремле пока не прокомментировали новые высказывания Зеленского. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас главная тема – это саммит БРИКС в Казани, а все остальное остается на втором плане.

В этом ключе он прокомментировал высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис о том, что, «если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве».

«Вам нужно обратиться в избирательный штаб Харрис. Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС», - сказал Песков 22 октября.

Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар говорил НСН, что сегодня нет «трезвых» оснований для возвращения Украине территорий, перешедших под контроль России, но в любом случае надо дождаться исхода президентских выборов в США.

«Большинство экспертов сегодня не видят, на каком основании Украина может себе вернуть восточные и юго-восточные территории, которые находятся под контролем России. Думаю, что ни один эксперт сегодня не может себе трезво представить, что это произойдет сегодня или завтра. Украинская армия отступает на Донбассе и в Курской области тоже, это все на Западе понимают. Главная проблема Зеленского – он понимает, что время бежит. Однако, американские выборы могут все поставить с ног на голову», - сказал Рар.