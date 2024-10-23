«Время уходит!»: Зеленский внезапно заговорил о конце «горячей фазы» конфликта с РФ
На фоне унылой реакции Запада на «план победы» и неумолимо приближающихся выборов в США Зеленский предложил России взаимный отказ от ударов по энергообъектам.
Украинский лидер Владимир Зеленский за две недели до выборов президента США сделал новое странное заявление о перспективах завершения конфликта с Россией.
После неудачных попыток произвести на Запад впечатление «планом победы» и ядерными угрозами он внезапно заговорил об условиях прекращения конфликта.
ХАОС ЗЕЛЕНСКОГО: «КОНЕЦ ГОРЯЧЕЙ ФАЗЫ»
Выборы нового главы Белого дома запланированы на 5 ноября. Чем меньше остается до них времени, тем более хаотичными выглядят заявления официального Киева.
8 октября в офисе Зеленского сообщили об отмене второго «саммита мира», 16 октября украинский лидер представил в Верховной Раде «план победы» из пяти пунктов и трех «секретных приложений», на следующий день он говорил о ядерном оружии на Украине, комментируя соответствующую публикацию немецкой газеты Bild, а сейчас дело дошло до «мира».
«Во время первого саммита (июньская конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке – прим. НСН) мы увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы конфликта? Думаю, да», — сказал Зеленский в беседе с Financial Times.
При этом он уточнил, что Украина не пойдет на сделку «земля в обмен на мир», предполагающую отказ от части территорий в обмен на вступление в НАТО. Вместе с тем украинский лидер признал, что «некоторые партнеры могут об этом думать».
В Кремле пока не прокомментировали новые высказывания Зеленского. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас главная тема – это саммит БРИКС в Казани, а все остальное остается на втором плане.
В этом ключе он прокомментировал высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис о том, что, «если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве».
«Вам нужно обратиться в избирательный штаб Харрис. Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС», - сказал Песков 22 октября.
Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар говорил НСН, что сегодня нет «трезвых» оснований для возвращения Украине территорий, перешедших под контроль России, но в любом случае надо дождаться исхода президентских выборов в США.
«Большинство экспертов сегодня не видят, на каком основании Украина может себе вернуть восточные и юго-восточные территории, которые находятся под контролем России. Думаю, что ни один эксперт сегодня не может себе трезво представить, что это произойдет сегодня или завтра. Украинская армия отступает на Донбассе и в Курской области тоже, это все на Западе понимают. Главная проблема Зеленского – он понимает, что время бежит. Однако, американские выборы могут все поставить с ног на голову», - сказал Рар.
БРАВАДА И АПОКАЛИПСИС: «ВРЕМЯ УХОДИТ!»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 21 октября предупредил Запад, что Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией.
«Проблема в том, что "просроченный" украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на прямой, а не опосредованный конфликт НАТО с ядерной державой», - сказал Василий Алексеевич на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Украине.
По его словам, Зеленский «готов ввергнуть весь мир в пучину ядерного апокалипсиса», желая сохранить власть, а в его «плане победы» нет даже намеков на готовность к долгосрочному урегулированию конфликта с Россией.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал на днях, что Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, признавшим «прямую ответственность» Зеленского за российско-украинский конфликт.
«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернёт себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», - пояснил Медведев.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «бред Зеленского» вызвал уныние на Западе, а его «план» является не более, чем бравадой.
«Бред Зеленского по теме некоего "плана победы" вызвал уныние в Европе, да и в мире в целом. Трудно сказать, в каком состоянии это было сформулировано. Хотя, можно предположить. (…) Циничная бравада для публики, а по сути, предостережение для кураторов, да и самого себя о том, что время уходит и расплата за многочисленные и бессмысленные жертвы уже на пороге», - резюмировала Захарова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru