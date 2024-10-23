Зеленский предложил отказаться от ударов по энергообъектам

В тоже время глава Украины придерживается отказа от любых разговоров о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.

Ранее он заявил, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции (ТЭС), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







