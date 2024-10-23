Зеленский предложил отказаться от ударов по энергообъектам
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поможет завершить горячую фазу конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times.
Он отметил, что Украина готова прекратить удары по энергетической структуре РФ, если Россия также прекратит свои атаки по украинским объектам.
В тоже время глава Украины придерживается отказа от любых разговоров о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки.
Ранее он заявил, что на Украине уничтожены все тепловые электростанции (ТЭС), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru