«Чертовский сумасшедший!»: Трамп удивил избирателей «ударом по Москве»

За две недели до выборов президента США кандидат от республиканцев Дональд Трамп эпатировал избирателей заявлениями об «ударе по Москве» и перфомансом в «Макдоналдсе».

Тем временем его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис пожинает плоды неудачного интервью Fox News, после которого ее положение в «колеблющихся штатах» несколько ухудшилось.

ТРАМП: «ЧЕРТОВСКИЙ СУМАСШЕДШИЙ»

Выборы нового главы Белого дома запланированы на 5 ноября. Опросы показывают, что положение Трампа и Харрис примерно одинаковое. Рейтинги Трампа повышали (уже утомившие публику) «покушения» на политика и его заявления о мигрантах. При этом, невзрачно выступив на сентябрьских дебатах с Харрис и отказавшись от их продолжения, бывший президент США ухудшил свое положение. Однако в октябре ситуация вновь поменялась.

Согласно последним опросам, 48,3% жителей так называемых «колеблющихся штатов»» поддерживают Трампа, а 47,5% - Харрис. Как отмечает РИА Новости, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, жители которых не имеют четких пристрастий и могут определить исход выборов. Ну а в выходные пришел черед ярких высказывания Трампа. В ходе встречи с редколлегией The Wall Street Journal он заявил, что угрожал Путину ударом по «чертовой Москве».

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — процитировал сам себя Трамп.

При этом политик уточнил, что у них хорошие отношения с Путиным, и он не стал бы так делать, но «не было бы выбора». Трамп не уточнил, когда была эта беседа, указав при этом, что главы России и Китая «знают, что я чертовски сумасшедший».

В МИД РФ пока не спешат всерьез оценивать заявления «сумасшедшего»

«Дональд Трамп и его вице-президент говорят о том, что нужно возобновлять диалог, чтобы решить «одну проблему за 24 часа, другую — за 72». Мы поймем, о чем будет идти речь, только тогда, когда новая администрация официально приступит к своим обязанностям и сформулирует свою позицию. (…)Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае — конкурентом», – сказал в интервью «АиФ» глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Ну а СМИ уже вспомнили книгу Боба Вудворд War («Война»), рассказывающую о взаимоотношениях Путина и Трампа, информацию из которой опровергли и в штабе Трампа, и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой», - отмечал в этой связи директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.