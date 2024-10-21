«Чертовский сумасшедший!»: Трамп удивил избирателей «ударом по Москве»
В предвыборном арсенале Трампа появились жареная картошка и апокалиптические признания, тем временем Харрис провалила «допрос» Fox News.
За две недели до выборов президента США кандидат от республиканцев Дональд Трамп эпатировал избирателей заявлениями об «ударе по Москве» и перфомансом в «Макдоналдсе».
Тем временем его соперница, кандидат от демократов Камала Харрис пожинает плоды неудачного интервью Fox News, после которого ее положение в «колеблющихся штатах» несколько ухудшилось.
ТРАМП: «ЧЕРТОВСКИЙ СУМАСШЕДШИЙ»
Выборы нового главы Белого дома запланированы на 5 ноября. Опросы показывают, что положение Трампа и Харрис примерно одинаковое. Рейтинги Трампа повышали (уже утомившие публику) «покушения» на политика и его заявления о мигрантах. При этом, невзрачно выступив на сентябрьских дебатах с Харрис и отказавшись от их продолжения, бывший президент США ухудшил свое положение. Однако в октябре ситуация вновь поменялась.
Согласно последним опросам, 48,3% жителей так называемых «колеблющихся штатов»» поддерживают Трампа, а 47,5% - Харрис. Как отмечает РИА Новости, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, жители которых не имеют четких пристрастий и могут определить исход выборов. Ну а в выходные пришел черед ярких высказывания Трампа. В ходе встречи с редколлегией The Wall Street Journal он заявил, что угрожал Путину ударом по «чертовой Москве».
«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — процитировал сам себя Трамп.
При этом политик уточнил, что у них хорошие отношения с Путиным, и он не стал бы так делать, но «не было бы выбора». Трамп не уточнил, когда была эта беседа, указав при этом, что главы России и Китая «знают, что я чертовски сумасшедший».
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«Дональд Трамп и его вице-президент говорят о том, что нужно возобновлять диалог, чтобы решить «одну проблему за 24 часа, другую — за 72». Мы поймем, о чем будет идти речь, только тогда, когда новая администрация официально приступит к своим обязанностям и сформулирует свою позицию. (…)Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае — конкурентом», – сказал в интервью «АиФ» глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Ну а СМИ уже вспомнили книгу Боба Вудворд War («Война»), рассказывающую о взаимоотношениях Путина и Трампа, информацию из которой опровергли и в штабе Трампа, и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой», - отмечал в этой связи директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.
ХАРРИС: ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
Помимо заявлений о Путине Трамп в выходные попытался стать еще ближе к своему народу. Политик отправился в один из ресторанов сети «Макдоналдс», пожарил картошку-фри и пообщался с клиентами Мак-авто, выдавая им заказы.
Выступая перед избирателями в Пенсильвании, он также пообещал «уволить» Харрис сразу после ноябрьских выборов.
«Вы должны сказать ей, что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть. Камала, ты уволена, убирайся отсюда!», — воскликнул политик.
Незадолго до этого он пообещал освободить американцев от банд мигрантов.
«Я вам обещаю: 5 ноября 2024 года станет днем освобождения Америки. Я спасу Аврору и каждый город, который был захвачен»,— сказал Трамп, выступая в городе Аврора (штат Колорадо) на фоне баннеров с лидерами венесуэльских банд.
Еще один удар по Камале Харрис нанесло ее недавнее интервью с журналистом Fox News Бретом Байером, которое в штабе Трампа назвали «катастрофой».
«Она не смогла дать прямого ответа ни на один вопрос, потому что у нее нет ответов. Вся предвыборная кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе», - пояснила представитель Трампа Kаролин Ливитт.
Российский Первый канал назвал беседу Харрис с Байером «допросом с пристрастием», при этом СМИ считают, что она попыталась «отмежеваться» от нынешнего президента США Джо Байдена
«Позвольте мне сказать предельно ясно: мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. Как каждый новый президент, вступающий в должность, я принесу с собой свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи»,— туманно сказала Харрис Байеру.
Ну а сам журналист пожаловался, что команда Харрис пыталась прервать их интервью.
«Я говорю о четырех людях, которые размахивали руками, как будто интервью нужно было срочно остановить», - объяснив Байер, добавив, что из-за этого был вынужден «под конец» завершить интервью.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ранее говорил НСН, что сейчас шансы Трампа на победу выше, несмотря на «накачку» рейтингов Харрис.
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