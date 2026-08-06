«Впереди жара!»: Как Украина осталась без ПВО, а США остались без ракет
Залужный заявил, что Украина в 2026 году исчерпала весь ресурс оружия, Зеленский получил от Трампа отказ по ракет Patriot, а тот устроил разборки с главой Пентагона.
На фоне российских «ударов возмездия» по Киеву и другим регионам Украины лидер этой страны Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный публично признали серьезные проблемы с ракетами, системой ПВО и вооружением в целом. Серьезные ракетные проблемы обнаружились и у США, из-за чего глава Белого дома устроил серьезный разнос.
УКРАИНА БЕЗ ПВО: «ВПЕРЕДИ ЖАРА И ЗИМА»
Минобороны России регулярно отчитывается об успешных ударах по Украине. Так, 5 августа в ведомстве поделились впечатляющими итогами ночных массированных ударов по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, пообещав, что впереди еще будет «жара и зима». На этом фоне российские СМИ сообщили, ссылаясь на отчет ВСУ, что силы ПВО Украины в ту ночь не могли перехватить «ни одной ракеты», в числе которых были «Цирконы» и «Искандеры».
Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил в этот же день о трехкратном сокращении поставок ракет ПВО в 2026 году по сравнению с 2025-м, усмотрев в этом давление со стороны западных партнеров Украины.
«Возможно, это (сокращение поставок ракет – прим. НСН) политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой», - сказал он в ходе заседания Совета по национальной безопасности и обороне.
Со своей стороны, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас пост посла Украины в Великобритании, не побоялся рассказать с Туманного Альбиона о гораздо более серьезных проблемах украинской армии.
«В 2026 году Украина использовала все виды оружия, кроме «Томагавков», ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО (...). Ресурс исчерпан. Российская Федерация нашла противодействие всему этому», — цитирует Залужного агентство «Интерфакс-Украина».
Тем временем британское издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме отклонил запрос Украины о поставках «сотен дополнительных ракет-перехватчиков» для систем Patriot. Он мотивировал отказ нехваткой запасов у самих США, которые нужны для защиты объектов на Ближнем Востоке в ходе конфликта с Ираном.
Кроме того, Трамп отказался от обещаний дать Украине лицензию на производство ракет Patriot , пишет The New York Times (NYT). По данным издания, глава Белого дома заявил на встрече с министрами в резиденции Кэмп-Дэвид, что передумал, поскольку «те люди, которым вы передаете технологии, однажды могут обратить их против вас». По его словам, США вообще вряд ли передадут какой-либо другой стране лицензию на производство Patriot.
США БЕЗ РАКЕТ: «ПОТРЯСАЮЩИЙ» ПЕНТАГОН
6 августа стало известно, что нехватка ракет США в конфликте с Ираном привела к серьезным разборкам президента США с главой Пентагоном Питом Хегсетом.
«Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов», - пишет в этой связи Washington Post.
По данным издания, президент США узнал о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств ПВО, хотя считал эту проблему решенной. Из-за этого Трампу пришлось отказаться от новых масштабных ударов по Ирану.
Со своей стороны, Хегсет «перевел стрелки» на своего заместителя Стивена Файнберга, отметив, что именно он не обеспечил Трампа соответствующей информацией. Ну а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и вовсе написала в соцсетях, что ничего подобного в Кэмп-Дэвиде не происходило, а Трамп считает работу главы Пентагона «потрясающей».
Российский сенатор Алексей Пушков провел прямую параллель между проблемами с вооружениями у США и аналогичными проблемами Украины.
«Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 противоракет для системы "Patriot", несмотря на то, что Украина катастрофически в них нуждается. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет "Patriot". (…) По данным, приведенным телекомпанией CNN, США уже израсходовали 80 % своих ракет-перехватчиков. Другие источники приводят цифру в 60%, что также существенно. Не хватает их не только для Украины, но и даже для "священной коровы" внешней политики США – Израиля», - написал он в соцсетях.
По данным агентства Reuters, в ходе конфликта с Ираном США использовали «практически все» запасы высокоточных ракет большой дальности ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM), а также почти половину мировых запасов крылатых ракет Tomahawk.
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