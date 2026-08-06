УКРАИНА БЕЗ ПВО: «ВПЕРЕДИ ЖАРА И ЗИМА»

Минобороны России регулярно отчитывается об успешных ударах по Украине. Так, 5 августа в ведомстве поделились впечатляющими итогами ночных массированных ударов по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, пообещав, что впереди еще будет «жара и зима». На этом фоне российские СМИ сообщили, ссылаясь на отчет ВСУ, что силы ПВО Украины в ту ночь не могли перехватить «ни одной ракеты», в числе которых были «Цирконы» и «Искандеры».

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил в этот же день о трехкратном сокращении поставок ракет ПВО в 2026 году по сравнению с 2025-м, усмотрев в этом давление со стороны западных партнеров Украины.

«Возможно, это (сокращение поставок ракет – прим. НСН) политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой», - сказал он в ходе заседания Совета по национальной безопасности и обороне.

Со своей стороны, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас пост посла Украины в Великобритании, не побоялся рассказать с Туманного Альбиона о гораздо более серьезных проблемах украинской армии.

«В 2026 году Украина использовала все виды оружия, кроме «Томагавков», ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО (...). Ресурс исчерпан. Российская Федерация нашла противодействие всему этому», — цитирует Залужного агентство «Интерфакс-Украина».

Тем временем британское издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме отклонил запрос Украины о поставках «сотен дополнительных ракет-перехватчиков» для систем Patriot. Он мотивировал отказ нехваткой запасов у самих США, которые нужны для защиты объектов на Ближнем Востоке в ходе конфликта с Ираном.

Кроме того, Трамп отказался от обещаний дать Украине лицензию на производство ракет Patriot , пишет The New York Times (NYT). По данным издания, глава Белого дома заявил на встрече с министрами в резиденции Кэмп-Дэвид, что передумал, поскольку «те люди, которым вы передаете технологии, однажды могут обратить их против вас». По его словам, США вообще вряд ли передадут какой-либо другой стране лицензию на производство Patriot.