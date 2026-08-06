Конор Макгрегор перенес операцию на ноге

«Операция прошла идеально. Я в этом уверен», - написал боец.

Ранее Макгрегор получил травму во время боя против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC в Лас-Вегасе и потерпел поражение в поединке. Президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что из-за повреждения ирландец не сможет участвовать в боях в течение года, пишет 360.ru.

