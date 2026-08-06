Конор Макгрегор перенес операцию на ноге

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор перенес операцию на ноге. Об этом ирландский спортсмен рассказал в соцсетях.

Конор Макгрегор выбыл из UFC на год из-за травмы

«Операция прошла идеально. Я в этом уверен», - написал боец.

Ранее Макгрегор получил травму во время боя против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC в Лас-Вегасе и потерпел поражение в поединке. Президент UFC Дэйна Уайт отмечал, что из-за повреждения ирландец не сможет участвовать в боях в течение года, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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