В Иркутской области в ДТП пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате ДТП с двумя автомобилями в Иркутской области. Об этом заявила прокуратура региона.

Авария произошла на 3-м км дороги Шелехов-Олха, где двигавшийся в сторону Шелехова Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda Fit Shuttle.

«Медицинская помощь потребовалась обоим водителям и шести пассажирам, в том числе троим детям в возрасте от 10 месяцев до 6 лет. Один ребенок доставлен в реанимацию», - рассказали в прокуратуре.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, Chevrolet управлял 86-летний мужчина. В салоне перевозились дети без детских удерживающих устройств, трехлетний ребенок и десятимесячный младенец находились на руках у матерей.

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