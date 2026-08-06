В Иркутской области в ДТП пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате ДТП с двумя автомобилями в Иркутской области. Об этом заявила прокуратура региона.
Авария произошла на 3-м км дороги Шелехов-Олха, где двигавшийся в сторону Шелехова Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda Fit Shuttle.
«Медицинская помощь потребовалась обоим водителям и шести пассажирам, в том числе троим детям в возрасте от 10 месяцев до 6 лет. Один ребенок доставлен в реанимацию», - рассказали в прокуратуре.
Как отметили в областной Госавтоинспекции, Chevrolet управлял 86-летний мужчина. В салоне перевозились дети без детских удерживающих устройств, трехлетний ребенок и десятимесячный младенец находились на руках у матерей.
Ранее в Братске столкнулись самосвал и автобус, пострадали 11 человек, пишет 360.ru.
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