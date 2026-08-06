Российским бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии
Международная федерация бодибилдинга (IFBB) разрешила спортсменам из России участвовать в Открытом чемпионате Азии в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга РФ.
Турнир пройдет в Паттайе 13-16 ноября.
«Ранее сборная России по бодибилдингу могла выступать только на одном континентальном чемпионате - чемпионате Европы», - отметили в федерации.
В объединении указали, что в последние годы россияне постоянно сталкиваются с проблемой оформления виз в Испанию, где традиционно проводятся первенства Европы. Чемпионат Азии станет для ФББР одним из престижных международных турниров, где сборная сможет представлять свою страну с флагом и гимном.
Между тем Всемирная федерация армрестлинга отменила ограничения в отношении российских спортсменов, и россияне смогут выступить на предстоящем чемпионате мира с национальной символикой, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Месть, паук и пепел!»: Хейтеры попытались уничтожить «Колобка» до премьеры
- В России ликвидировали ИП певицы Земфиры
- Hyundai зарегистрировала шесть товарных знаков в России
- В Тверской области из-за БПЛА поврежден фасад логистического комплекса Wildberries
- Москва и Ереван обсуждают открытие новых диппредставительств
- Российским бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии
- Над Россией за ночь сбили 605 украинских БПЛА
- Любинский: Киев готов на любые теракты ради финансирования
- «Впереди жара!»: Как Украина осталась без ПВО, а США без ракет
- В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников