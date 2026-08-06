Российским бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии

Международная федерация бодибилдинга (IFBB) разрешила спортсменам из России участвовать в Открытом чемпионате Азии в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга РФ.

Турнир пройдет в Паттайе 13-16 ноября.

«Ранее сборная России по бодибилдингу могла выступать только на одном континентальном чемпионате - чемпионате Европы», - отметили в федерации.

В объединении указали, что в последние годы россияне постоянно сталкиваются с проблемой оформления виз в Испанию, где традиционно проводятся первенства Европы. Чемпионат Азии станет для ФББР одним из престижных международных турниров, где сборная сможет представлять свою страну с флагом и гимном.

Между тем Всемирная федерация армрестлинга отменила ограничения в отношении российских спортсменов, и россияне смогут выступить на предстоящем чемпионате мира с национальной символикой, напоминает Ura.ru.

