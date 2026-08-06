Трамп: США стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа
США с учетом Венесуэлы владеют 60% мировых запасов нефти и газа. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Как отметил политик, у его страны «больше бензина, больше нефти — нефти и газа», чем у любого государства мира.
«Теперь добавьте к этому Венесуэлу. Добавьте ее, и получится, что у нас есть 60% мировой нефти и газа, включая Венесуэлу», - указал Трамп.
Ранее СМИ сообщили, что глава Белого дома серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу, где находятся запасы нефти на 40 трлн долларов, новым штатом США, напоминает Ura.ru.
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