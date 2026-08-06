Над Россией за ночь сбили 605 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 600 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
В период с 20.00 мск 5 августа до 08.00 мск 6 августа военные нейтрализовали 605 дронов.
Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, а также над Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев отчитался об отражении масштабной атаки украинских беспилотников и уничтожении 88 дронов, пишет Ura.ru.
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