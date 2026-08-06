Любинский: Киев готов на любые теракты ради финансирования
Украинский режим готов проводить любые теракты, чтобы представить их западным кураторам как «успехи» и получить финансирование. Об этом заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, Киев активнее осуществляет теракты против мирных россиян. Противник идет на это на фоне неудач ВСУ в зоне боевых действий.
По словам Любинского, на Украине «не чураются ничем» во имя демонстрации своих действий Западу «в погоне за новыми партиями вооружений и финансовыми вливаниями».
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об «усилении давления на Россию» - призыв к терактам против мирного населения, пишет Ura.ru.
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