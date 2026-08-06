В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников

Самую массовую атаку украинских беспилотников отразили в Ярославской области, над регионом уничтожено почти 90 дронов. Об этом сообщил глава области Михаил Евраев.

«Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников. Жертв и пострадавших нет», - написал губернатор на платформе «Макс».

Как уточнил Евраев, из-за атаки сгорел частный дом, были выбиты стекла в ряде многоквартирных домов, а также был поврежден личный автотранспорт граждан.

Ранее военные перехватили шесть украинских дронов, направлявшихся в сторону Москвы, пишет Ura.ru.

