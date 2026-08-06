Россия нарастила импорт американских лекарств на 19%
Поставки медикаментов и прочей фармацевтической продукции в Россию из США в июне увеличились на 19% в месячном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.
Объемы экспорта фармпродукции США в РФ в первый месяц лета составили 15,5 млн долларов и стали максимальными с октября 2025 года. При этом в годовом выражении поставки сократились на 21%.
Наибольшая часть экспорта в июне пришлась на вакцины (9,2 млн долларов) антибиотики (5,9 млн) материалы для пломбирования зубов, реконструкции костей, перевязок (505 тысяч).
Всего за первое полугодие экспорт американской фармпродукции в Россию составил 73,9 млн долларов, что на 24% меньше, чем в аналогичный период в 2025 году.
Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов сообщил, что Китай начал наращивать поставку в Россию сертифицированной лекарственной продукции, пишет 360.ru.
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