Москва и Ереван обсуждают открытие новых диппредставительств

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял о планах Еревана открыть консульский офис в Северной Осетии.

«На сегодняшний день данный вопрос, как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане (Армения) с двусторонней повестки не снят», - сообщил Мамиев в беседе с РИА Новости.

При этом дипломат указал, что говорить о каких-либо сроках преждевременно.

Вместе с тем Мамиев заявил об устойчивом рабочем контакте представительства во Владикавказе с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону. Ведомства в том числе решают вопросы, касающиеся армянских перевозчиков на КПП «Верхний Ларс» - единственном сухопутном маршруте, связывающем РФ с Грузией и Арменией.

