Москва и Ереван обсуждают открытие новых диппредставительств
Россия и Армения обсуждают открытие генконсульства в Капане и консульского отделения во Владикавказе. Об этом рассказал глава представительства российского МИД во Владикавказе Багир Мамиев.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял о планах Еревана открыть консульский офис в Северной Осетии.
«На сегодняшний день данный вопрос, как и вопрос открытия Генконсульства России в Капане (Армения) с двусторонней повестки не снят», - сообщил Мамиев в беседе с РИА Новости.
При этом дипломат указал, что говорить о каких-либо сроках преждевременно.
Вместе с тем Мамиев заявил об устойчивом рабочем контакте представительства во Владикавказе с генконсульством Армении в Ростове-на-Дону. Ведомства в том числе решают вопросы, касающиеся армянских перевозчиков на КПП «Верхний Ларс» - единственном сухопутном маршруте, связывающем РФ с Грузией и Арменией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Месть, паук и пепел!»: Хейтеры попытались уничтожить «Колобка» до премьеры
- В России ликвидировали ИП певицы Земфиры
- Hyundai зарегистрировала шесть товарных знаков в России
- В Тверской области из-за БПЛА поврежден фасад логистического комплекса Wildberries
- Москва и Ереван обсуждают открытие новых диппредставительств
- Российским бодибилдерам впервые разрешили выступить на чемпионате Азии
- Над Россией за ночь сбили 605 украинских БПЛА
- Любинский: Киев готов на любые теракты ради финансирования
- «Впереди жара!»: Как Украина осталась без ПВО, а США без ракет
- В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников