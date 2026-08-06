По его словам, Россия «на все это нашла противодействие». Залужный указал, что ничего против НАТО не имеет, однако организация отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти что-то, на что Москве не даст достойный ответ.

В текущем году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. «Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие», - объяснил дипломат. «У НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно другие стандарты», - отметил посол.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный на президентских выборах сможет рассчитывать на поддержку военных, а в целом Украина готова проголосовать за любого кандидата, кроме нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

