Залужный заявил об исчерпании Украиной прогресса в военной сфере
Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя, сообщает ТАСС.
По его словам, Россия «на все это нашла противодействие». Залужный указал, что ничего против НАТО не имеет, однако организация отстает от темпов научно-технического прогресса и не может найти что-то, на что Москве не даст достойный ответ.
В текущем году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. «Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие», - объяснил дипломат. «У НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно другие стандарты», - отметил посол.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный на президентских выборах сможет рассчитывать на поддержку военных, а в целом Украина готова проголосовать за любого кандидата, кроме нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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